اليمن.. مصرع عشرات المرتزقة وصواريخ على نجران وعسير

العالم - اليمن

وأكد مصدر عسكري مصرع عشرات المرتزقة بينهم قيادات خلال زحوف باتجاه مواقع الساق بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.



ولقي العشرات من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرين على أيدي قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في محاولات زحف فاشلة خلال الأيام القليلة الماضية.

القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع عسكرية سعودية في نجران وعسير

وفي سياق متصل واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، دك المواقع العسكرية السعودية في نجران وعسير.



وأفاد مصدر عسكري بأن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت موقع الضبعة العسكري بنجران، محققة إصابات مباشرة.



وأضاف المصدر أن القوة المدفعية والصاروخية قصفت تجمع للقوات السعودية في تبة عامر، وموقع مستحدث خلف اتصالات العرق.



وكسر الجيش واللجان الشعبية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، زحفاً سعودياً كبيراً بغطاء جوي مكثف باتجاه موقع الشبكة في نجران، أسفر عنه مصرع أعداد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم، وتدمير آليتين عسكريتين سعوديتين لهم.



كما لقي أعداد كبيرة من مرتزقة الجيش السعودي مصارعهم، وجرح آخرون في كمين محكم نفذته وحدات الجيش واللجان الشعبية بصحراء البقع قبالة نجران.

العالم: المسيرة نت



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