الأمنية العليا تؤكد جاهزية مطار صنعاء لاستقبال الرحلات الدولية

العالم - اليمن

وكرس الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا الأمنية ومنها قضية المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون جراء الحصار الجوي والبحري الجائر من قبل العدوان السعودي الأمريكي الغاشم والذي أثر على مختلف أوجه الحياة في اليمن ومنها تعريض حركة الملاحة الجوية والبحرية للمخاطر جراء الضربات التي تستهدف المطارات والموانئ.

واستمع الاجتماع من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوي، إلى شرح عن مستوى التجهيزات والترتيبات في مطار صنعاء الدولي وبقية المطارات لاستقبال كافة أنواع الرحلات.. موضحا جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية من كافة الجوانب الأمنية والتنظيمية بما في ذلك توفر متطلبات السلامة.

وأشار إلى أن مطار صنعاء الدولي يستقبل يوميا رحلات جوية خاصة بالمنظمات الدولية بما في ذلك استقبال طائرة المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ في زيارته الأخيرة إلى صنعاء.

وأعربت اللجنة الأمنية العليا عن تقديرها لإيضاحات رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن جاهزية المطارات.. مؤكدة على المقومات الكافية التي تمتلكها جميع الموانئ اليمنية الجوية لاستقبال الرحلات الجوية وكذلك السفن المختلفة وفقا للأنظمة الدولية.

وأشارت إلى أن التهديد الحقيقي الذي تواجهه يكاد ينحصر في غارات وعمليات العدوان الغاشم.. لافتة إلى أنه وفيما يخص مطار صنعاء فإن واقع الحال يؤكد جاهزيته، حيث وأنه يستقبل يومياً رحلات جوية خاصة بالمنظمات الدولية.

وأشادت اللجنة الأمنية بالحملة التي تبنتها عدد من المنظمات الدولية للمطالبة بفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية.

المصدر: المسيرة نت

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