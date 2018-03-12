العالم - مصر

ونقلت وكالة "رويترز" قول شفيق: "الإمارات تمنعني من السفر"، مضيفا "رغم تقديري لاستضافتي في دولة الإمارات إلا إنني أرفض التدخل في شؤون بلدي".

وأكد شفيق "اتعهد لأبناء وطني بأنني لن أتراجع عن واجبي وسأتقبل أي متاعب أو مصاعب".

وأعلن شفيق أنه يعتزم الترشح في الانتخابات المصرية القادمة، وأنه سيعود إلى مصر في الأيام المقبلة.

وكان رئيس الوزراء المصري الأسبق قد ترشح في الانتخابات التي عقدت عام 2012، وخسر أمام منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسي.

كما شغل منصب رئيس الوزراء في أثناء ثورة 25 يناير 2011، قبل أن تتم الإطاحة به من قبل المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في حينها.

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