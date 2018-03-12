سعد الحريري يبشر اللبنانيين بالرجوع عن الاستقالة

العالم-لبنان

وفقا لما افاد قناة المنار، توجه رئيس الحكومة سعد الحريري، من مسجد الأمين في وسط بيروت، إلى اللبنانيين بالمعايدة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وقال “ان الأجواء ايجابية، وان شاء الله خلال الأسبوع المقبل، إن بقيت هذه الايجابية قائمة، فسنبشر اللبنانيين مع فخامة الرئيس ورئيس المجلس النيابي بالخير”.

من جهته، قال المفتي عبد اللطيف دريان للحريري “لقد تفهمنا استقالتك واسبابها ولم نقل اننا مع الاستقالة، وتريثك هو لإفساح المجال للحوار بهدف انقاذ لبنان من المحيط الملتهب وعدم التدخل في شؤون اخواننا العرب”.

ونقلت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، يوم الأربعاء الماضي عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله، إن سعد الحريري باق بالتأكيد رئيسا لوزراء لبنان وأن حل الأزمة السياسية في البلاد سيكون خلال أيام.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن تصريحات لعون خلال زيارة لإيطاليا، أن المحادثات مع جميع القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها اختتمت، وأن هناك توافقا موسعا، وذلك وفقا لـ"رويترز".