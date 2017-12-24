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إرجاء زيارة وزير الخارجية الياباني للأردن إلى يوم الثلاثاء القادم

إرجاء زيارة وزير الخارجية الياباني للأردن إلى يوم الثلاثاء القادم
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الأردنية عن إرجاء زيارة وزير الخارجية الياباني الأردن إلى يوم الثلاثاء المقبل بدلاً من غد الاثنين.

العالم - اسيا والباسيفيك 

 وحسب رسالة وصلت للصحافيين من وزارة الخارجية الأردنية صباح اليوم الأحد، "فقد تقررت زيارة وزير الخارجية الياباني تارو كونو إلى الأردن في يوم الثلاثاء 26 كانون الأول/ ديسمبر".

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن "الوزير كونو سوف يزور الأردن يوم الاثنين 25 كانون الأول/ ديسمبر، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بشأن توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، وتدفق اللاجئين السوريين من سورية إلى الأردن".

وقالت الوزارة في بيان أن الزيارة تأتي ضمن جولة في الدول العربية اعتباراً من يوم غد الأحد ولمدة أسبوع تشمل فلسطين والأردن وسلطنة عُمان إضافة إلى "إسرائيل" وتركيا.

وذكرت وزارة الخارجية في طوكيو أن الزيارة تهدف إلى "تأكيد دور اليابان في تقدم عملية السلام بين "إسرائيل" وفلسطين بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها".

 

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