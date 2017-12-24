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مراسل العالم: مسلحون مجهولون يستهدفون قصر المعاشيق بمدينة عدن جنوبي اليمن بعدد من قذائف الهاون
مصادر فلسطينية: محكمة الاحتلال ترفض طلب الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم حي السعود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
مصادر فلسطينية: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالمكعبات الإسمنتية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة بزعم العثور على جسم مشبوه في المكان
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة الشمالي
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر مدحت عبيد من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13عاما) من حي شعفاط وسط القدس
شاهد كيف تطاير مرتزقة السعودية اثر تفجير آليتهم بنهم
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الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش
نشر الإعلام الحربي مقطع فيديو لكمين للجيش اليمني واللجان الشعبية لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة نهم.
العالم
-
مراسلونا
103-104
تصنيف :
الیمن
السعودية
فيديو
خاص بالعالم- مراسلون
العالم الاسلامي
كلمات دليلية :
#الجيش اليمني اللجان الشعبية
#كمين لمرتزقة السعودية نهم
#تطاير مرتزقة كمين
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