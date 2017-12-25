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وبالفعل، فقد ابتكر الصينيون طريقة لحفظ أمعاء ومثانة السمك في وعاء مغلق، مع القليل من الملح، تحت أشعة الشمس على فترة 20 يوماً.



وتداول سكّان جنوب شرق آسيا هذه الطريقة، لتصل الى أوروبا من خلال المستعمرين البريطانيين والهولنديين في القرن الـ17، الذين عدّلوا بالخلطة، وأضافوا عليها الجوز، والخوخ، والفطر والفراولة والمحار، بحسب موقع دوت مصر.



كما أضاف البستاني والعالم جيمس الطماطم على الكاتشاب في العام 1812.



وأكّدت صحيفة "نيويورك سيتي تريبيون" أن "كاتشاب الطماطم" أصبح "البهار الوطني لأميركا" مع بداية القرن الـ19.



تجدر الاشارة الى أنّ كاتشاب الطماطم كان موجوداً على مائدة كلّ بيت في أميركا، في ذلك الحين.

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