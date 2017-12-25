سحر نصر تكشف أكبر الدول الأجنبية المستثمرة في مصر

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وقالت الوزيرة، خلال لقاء مع شبكة «سي إن إن» الاميركية: «إذا نظرنا لمعدل النمو سنجد أنه زاد، بالإضافة إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر زادت 15% عن العام المالي الماضي».

وأوضحت أن المملكة المتحدة تأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما أن الفترة الماضية شهدت ضخ استثمارات أميركية جديدة، بالإضافة لاستثمارات من ألمانيا، والتي تعد كبرى الاقتصاديات في القارة الأوروبية حاليا، وهم يعدون من شركاء مصر الكبار.

وأشارت إلى وجود استثمارات من آسيا، حيث يَرون أن المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس فرصة جيدة ومنطقة استراتيجية، بالإضافة إلى الخليج الفارسي ودول شمال أفريقيا، ولفتت إلى أن قطاع البترول أهم القطاعات التي يتم الاستثمار فيها، إضافة إلى البنية الأساسية والإسكان.

وأوضحت توقيع 13 اتفاقية من أجل إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية، سينشئها القطاع الخاص وأيضاً القطاع البترولي وهما قطاعان كانا لا يعمل فيهما القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أن لمصر موقعا استراتيجيا ليس جغرافيا فقط ولكن أيضا اقتصاديا وسياسيا، منوهة إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الاستقرار والأمان والسلام والاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ويجري العمل على تعزيز ذلك.

المصدر : المصري اليوم