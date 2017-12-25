لافروف "يخشى" عقوبات غربية بسبب مقابلة تلفزيونية!

العالم - اوروبا

وقال لافروف في تصريح خاص لقناة RT: "قلتم إن قناتكم إحدى القنوات الأكثر تضررا جراء سياسة الولايات المتحدة، التي تتناقض بشكل كامل مع كافة أعراف ومبادئ الصحافة وحرية التعبير".

وأضاف أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تتعرض فيها قناة RT للتمييز، مشيرا إلى أن القناة ووكالة "سبوتنيك" تواجهان صعوبات في فرنسا. وقال: "نحن لا نستطيع فهم ذلك، ونذكر زملاءنا الفرنسيين بأن هذا الوضع غير لائق، ولكن لا توجد أي نتيجة بعد".

وتابع قائلا: "وفي انجلترا تُوجه إلى الساسة الذين يتحدثون لقناتكم اتهامات بخيانة مصالح المملكة".

وأضاف لافروف مازحا: "آمل بألا أتعرض لأي عقوبات مفاجئة بسبب حديثي معكم ومع زملائكم في حالات أخرى".

وشدد لافروف على أنه يعارض مواصلة تبادل الاتهامات وفرض عقوبات وتأجيج التوتر، داعيا إلى التخفيف من حدة التوتر من خلال تشجيع المناقشات بين الدول.

هذا، وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أدرجت قناة "RT أمريكا" على قائمة العملاء الأجانب. كما تم سحب اعتماد صحفيي القناة لدى الكونغرس الأمريكي.

وردا على ذلك، صدر في روسيا قانون حول إمكانية تصنيف وسائل إعلام أجنبية كعملاء أجانب في إطار سياسة موسكو للرد بالمثل على الضغط على وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة.

المصدر: RT