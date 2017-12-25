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ليبيا توقف تزويد بعض المصانع بالكهرباء لاحتواء ازمة الطاقة

ليبيا توقف تزويد بعض المصانع بالكهرباء لاحتواء ازمة الطاقة
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

قررت شركة الكهرباء الليبية، إيقاف تزويد بعض المصانع الحكومية للمساهمة في احتواء الأزمة وقبل مواجهة الذروة الشتوية.

العالم-ليبيا

وأرجعت الشركة، التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس، سبب إيقافها "تزويد كبار المستهلكين من مصانع الحديد والإسمنت من الطاقة الكهربائية نظرًا لارتفاع استهلاكها".

وجاء ذلك بحسب بيان للشركة و أشارت أنه بهذا الإجراء "سيتم توفير ما يقدّر بأكثر من 400 ميغاوات، يمكن الاستفادة منها في الاستهلاك المنزلي والمؤسسات التعليمية والصحية".

وتسعى الشركة إلى "مواجهة الذروة الشتوية، التي يتزايد فيها الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير، ويترتب عن ذلك عجزًا في تلبية الطلب المتزايد، وطرح أحمال لساعات طويلة على المواطنين".

وتنقطع الكهرباء في ليبيا بشكل جزئي أو كلي في جميع المدن، بسبب عدم قدرة الدولة على صيانة المحطات الكهربائية التي تضررت بسبب الحرب التي شهدتها البلاد.

كما تسببت الاحتجاجات وإغلاق بعض الحقول النفطية المغذية لمحطات الكهرباء في زيادة تأزم مشكلة محطات الإنتاج، ما جعلها تتوقف عن إمداد الشركة بالغاز.

المصدر: الأناضول

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