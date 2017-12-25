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الخارجية الايرانية: سياسات ترامب تصعّد التوتر والارهاب في العالم

الخارجية الايرانية: سياسات ترامب تصعّد التوتر والارهاب في العالم
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بان سياسات الرئيس الاميركي دونالد ترامب ادت الى تصعيد التوتر والارهاب وزعزعة الامن والاستقرار في العالم.

العالم- ایران

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين قال قاسمي، ان سياسات اميركا في العالم وما تتابعه حكومة ترامب اليوم هي سياسات عبثية وخاطئة ادت غالبا الى نتائج عكسية وتصعيد التوتر والارهاب وزعزعة الامن والاستقرار في العالم، وفيما لو لم تلتزم هذه الحكومة الدقة اللازمة بشان قضية كوريا الشمالية فمن المحتمل ان تواجه هذه المنطقة الحساسة مصائب اكبر.

وحول قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشان قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارة بلاده اليها قال، ان العالم يشهد اليوم تحولا، فعالم اليوم ليس عالم الامس، واميركا اليوم ايضا ليست اميركا الامس، وليس بامكانها ان تفعل شيئا ازاء اجماع عالمي ومن الممكن ان تتحرك نحو المزيد من العزلة باجراءاتها وسلوكياتها غير المدروسة التي شهدناها منها خاصة خلال الفترة الاخيرة.

واضاف، ان الخطوة التي شهدناها في مجلس الامن ومن ثم في الجمعية العامة مؤشر الى عزلة اميركا في مواقفها تجاه القدس واعتقد انه ينبغي على المسؤولين الاميركيين ان يشعروا بناقوس الخطر هذا وهو انهم ليس بامكانهم متابعة وفرض رايهم حول مختلف القضايا العالمية بمثل هذه الاساليب في عالم اليوم الذي وصل فيه عهد الامر والنهي الى نهاية مطافه.

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