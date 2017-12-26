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استشهاد 3 نساء وإصابة آخرىن في العدوان على مديرية رازح بصعدة

استشهاد 3 نساء وإصابة آخرىن في العدوان على مديرية رازح بصعدة
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

استشهدت 3 نساء وأصيبت آخرى في غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية رازح بمحافظة صعدة.

العالم - مراسلون 

وأكد مصدر أمني بالمديرية أن طيران العدوان السعودي استهدف بغارة جوية يوم السبت الماضي على مجموعة من النساء أثناء عودتهن من عزاء في منطقة غمار بمديرية رازح وأسفرت الغارات عن استشهاد 3 نساء واصابة امرأة أخرى بجروح.

ويأتي هذا في سياق الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق أبناء الشعب اليمني بصورة يومية وفي تصعيد همجي وهستري وسط تواطئ وغطاء اممي أممي ودولي ارتزاقي مفضوح وغير مسبوق في تاريخ الحروب.

الشهداء :
1-بدريه مسفر 32 عام
2-عفاف ضيف حمود 16 عام
3-فاطمة ضيف حمود 14 عام

واما الجرحى :
1-نبات احمد جبران 25 عام.

وفي وقت سابق في تعز، ذكر مصدر عسكري ان وحدة الهندسة دمرت آلية محملة بمرتزقة العدوان السعودي شرق جبل نابظة بمديرية موزع ومصرع من كان على متنها من المرتزقة.

كما استشهد وإصيب نحو 51 مواطن بسلسلة غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت منطقه عصر في صنعاء ومدينة زبيد ومديرية الجراحي بالحديدة ومبنى الجمارك بذمار .

 

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