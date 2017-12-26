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صحيفة أميركية: زعيم كوريا الشمالية أوفى بوعوده

صحيفة أميركية: زعيم كوريا الشمالية أوفى بوعوده
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة"واشنطن بوست" الأميركية، الاثنين. أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قد أوفى بوعده وأكثر، بعد أن دخلت بلاده في المرحلة الأخيرة من برنامج الصواريخ العابرة للقارات.

العالم - اسيا والباسيفيك

وذكرت الصحيفة أنه بات لدى الدولة الشيوعية المنعزلة صواريخ يبلغ مداها 12 ألف كلم وهي قادرة على ضرب العاصمة الأميركية واشنطن، وخلال العام الذي شارف على الرحيل أجرت بيونغيانغ 25 تجربة صاروخية.

وإلى جانب ذلك، اختبرت كوريا الشمالية بنجاح قنبلة هيدروجينية في سبتمبر الماضي، وهي أقوى بـ17 مرة من القنبلة النووية، التي ألقاها الجيش الأميركي على هيروشيما اليابانية في عام 1945.

ولم يتوقف الأمر هنا فحسب، فالعالم كله بدأ يبدي اهتماما أكبر بكيم الثالث ويأخذ تصريحاته على محمل الجد، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تبادل الشتائم والاتهامات الذي جرى بين ترامب وكيم، فقد وصف الأول الثاني بـ"رجل الصواريخ الصغير"، فيما رد الأخير بوصف سيد البيت الأبيض بـ"المختل عقليا".

ويقول الخبير في شؤون كوريا الشمالية، نام سونغ ووك، إن المشاحنات مع ترامب أفادت كيم كثيرا داخليا، إذ أظهره بمظهر الزعيم الناجح، الذي يدير الصراع مباشرة وعلى قدم المساواة مع الرئيس الأميركي.

سكاي نيوز

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