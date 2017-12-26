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حزب "روسيا العادلة" يقرر تأييد بوتين بدلا عن ترشيح ممثل له

حزب
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم حزب "روسيا العادلة"، سيرغي ميرونوف، أن الحزب أيد بأغلبية الأصوات ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية في عام 2018.

 العالم - اوروبا

قال ميرونوف خلال اجتماع الحزب "نصوت على مقترحي: عدم اقتراح مرشحنا وتأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأرى أن الكثير من الأصوات تؤيد ذلك…".

وتابع "القرار اتخذ، حزب "روسيا العادلة" لن يرشح ممثل له، نحن نؤيد فلاديمير بوتين".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/ مارس عام 2018. أما الحملة الانتخابية فإنها انطلقت بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

هذا وتستقبل لجنة الانتخابات المركزية الروسية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 كانون الثاني/ يناير. على أن تقرر بعدها وفي غضون 10 أيام قبول الطلب أو رفضه.

سبوتنيك

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