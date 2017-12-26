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رفض ترشح المعارض الروسي نافالني لانتخابات الرئاسة.. والسبب؟

رفض ترشح المعارض الروسي نافالني لانتخابات الرئاسة.. والسبب؟
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

قررت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الاثنين، رفض تسجيل المعارض أليكسي نافالني مرشحا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في عام 2018.

العالم - اوروبا

وصوت إلى جانب هذا القرار 12 عضوا في اللجنة، ولم يشارك عضو واحد في التصويت.

وأشار العضو في اللجنة بوريس إيبزييف إلى أنه "لا يحق لشخص حكم عليه بالسجن في تهمة ارتكاب جريمة خطيرة أو خطيرة للغاية أن ينتخب رئيسا لروسيا، في حال لم تلغ أو لم تنقض محكوميته".

وأشار إلى التهمة التي أدين فيها نافالني تعتبر من الجرائم الخطيرة، ولا يحق للمحكومين فيها الترشح لانتخابات الرئاسة إلا بعد 10 سنوات من إلغاء أو انقضاء المحكومية.

وأعلن نافالني أنه ينوي الطعن بقرار اللجنة أمام المحكمة الدستورية، متهما اللجنة بوجود دوافع سياسية وراء قرارها.

وسبق للجنة الانتخابات المركزية أن وافقت على قبول الوثائق من كل من زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي، وزعيم حزب "يابلوكو" الليبرالي غريغوري يافلينسكي، والمرشح عن حزب "شيوعيي روسيا" مكسيم سورايكين، وعن "حزب النمو"، المفوض لشؤون قطاع الأعمال بوريس تيتوف.

يذكر، أن أليكسي نافالني حكم عليه بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ في فبراير/شباط عام 2017 في قضية اختلاس أموال معروفة إعلاميا بـ "قضية كيروفليس".

وفي عام 2014 صدر بحقه حكم بالسجن 3.5 سنة مع وقف التنفيذ في قضية احتيال، معروفة إعلاميا بـ "قضية إيف روشيه". واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكم في هذه القضية غير مبرر.

المصدر: روسيا اليوم

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