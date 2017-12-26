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من تعاليم السيد المسيح (ع) مكافحة الجهل والعنف

من تعاليم السيد المسيح (ع) مكافحة الجهل والعنف
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، لمناسبة راس السنة الميلادية وذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، معتبرا مكافحة الجهل والعنف من تعاليم السيد المسيح (عليه السلام).

العالم - ايران

وجاء في برقية تهنئة وجهها لاريجاني يوم الاثنين الى الطائفة الاشورية في ايران بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) وبدء العام الميلادي الجديد: لاشك ان تعاليم السيد المسيح (عليه السلام) ستكون مؤثرة كثيرا في تمتين اواصر المحبة والصداقة في جميع ارجاء العالم. 

واعتبر حاجة البشرية اليوم الي المحبة التي حملها السيد المسيح (عليه السلام) اكثر من اي وقت مضى وان اتباعه يستطيعون تجسيد السلام والصداقة عبر العمل بتوجيهاته وبشائره. 

واقيمت مراسم ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) في كنيسة 'ننه مريم' في مدينة اروميه مساء الاثنين بحضور حشد من ابناء الطائفة الاشورية وعدد من المسؤولين المحليين والامين العام للاتحاد العالمي للاشوريين.

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