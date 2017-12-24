جميعهم أطفال..الاحتلال يعتقل10 أشخاص بالضفة والقدس

العالم - فلسطين المحتلة

واعتقلت قوات الاحتلال ستة مقدسيين معظمهم من الأطفال في البلدة القديمة، وحي شعفاط، وحوّلتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم ثلاثة مواطنين في مداهمات بأنحاء متفرقة.

وذكرت القناة السّابعة الاسرائيلية أنّ الاحتلال اعتقل من وصفهم بالمطلوبين لأجهزته الأمنية، مشيرة إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وفي بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، صادرت قوّات الاحتلال مركبة خاصة لأحد المواطن بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي مدينة الخليل، سلمت قوّة عسكرية من الاحتلال الأسير المحرر حازم الهيموني بلاغ مقابلة لمخابراتها، بعد اقتحام منزله في حي الجامعة.

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