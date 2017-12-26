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وزير الطيران المصري: ننتظر توقيع ”بوتين” بعودة الطيران

وزير الطيران المصري: ننتظر توقيع ”بوتين” بعودة الطيران
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال شريف فتحى وزير الطيران المدني، "إننا حاليا في انتظار القرار الي سيمضيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعودة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو.

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وتابع فتحي وحتى ظهر اليوم لم يتم الإعلان عن توقيع القرار، وشدد على أن عودة الطيران المباشر إلى شرم الشيخ والغردقة مسألة يجب فيها احترام وجهة النظر الروسية التى ستحدد متى تعود حركة الطائرات لشرم الشيخ والغردقة".

وأضاف شريف فتحي، في اتصال هاتفي مع برنامج كل اليوم، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة ON E، أن العلاقة المصرية الروسية لا يمكن اختزالها فقط في عملية الطيران والسياحة، ولكن وجود رحلات بين القاهرة وموسكو يعزز العلاقات بين البلدين، والسائح الروسي سيمكنه استغلال الطيران الداخلي للانتقال إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة، بعد قدومه للقاهرة مباشرة من موسكو.

النهار المصرية

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