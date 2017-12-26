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السراج أنفق 170 مليون دولار في رحلاته لـ 20 دولة

السراج أنفق 170 مليون دولار في رحلاته لـ 20 دولة
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

أظهرت وثائق مسربة أن نفقات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومرافقيه من أعضاء حكومة الوفاق وأعضاء المجلس في رحلاتهم الخارجية بلغت حتى 18 ديسمبر الجاري أكثر من 170 مليون دولار أمريكي وذلك بحسب مطالبة مالية موجهة للنائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

العالم - افريقيا

وبحسب الوثائق - التي لم يتسن التأكد من صحتها - فقد بلغت قيمة ديون المجلس الرئاسي حتى 18 ديسمبر الجاري قرابة 170.5 مليون دولار أمريكي أي أكثر من 272 مليون دينار ليبي بحسب سعرف الصرف الرسمي وهو مايعادل مليار ونصف دينار ليبي بسعر السوق الموازية .

ووفقا للوثيقة الموقعة من مدير الشؤون المالية بالمجلس الرئاسي جعفر خماج والموجهة للنائب الأول لرئيس المجلس، فإن المبالغ المطلوبة ديون لصالح 20 سفارة ليبية في الخارج، وخمس شركات من بينها شركة الخطوط الإفريقية ومحفظة ليبيا إفريقيا والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية وشركة بيل بوتينغر للعلاقات العامة ، وتم صرفها على المهام الخارجية والتنقلات والإقامة والبروتكول للسراج ومرافقيه.

وأظهر كشف المصروفات في الوثائق المسربة أن السفارة الليبية في باريس صرفت على  رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي  قرابة 12 مليون يورو، فيما تجاوزت نفقات المجلس في زياراته للقاهرة 12.5 مليون دولار أمريكي، بينما تجاوزت مصاريف رحلاته إلى الجزائر 13 مليون دولار، وأبوظبي 10 ملايين دولار، وأنقرة أكثر من 8 ملايين يورو، وتونس قرابة 6.5 ملايين دولار، والمغرب 3.5 ملايين دولار.

أما على صعيد الشركات فكانت ديون طيران شركة الخطوط الأفريقية، والشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية الأعلى رقما بين الشركات حيث بلغت مديونية الثانية 33.501.000  مليون دولار اما الاولى فبلغت 27.311.000 دينار ليبي .

يشار الى ان تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 الصادر في طرابلس منتصف العام الجاري أشار إلى توسع الرئاسي فى الصرف على تعاقدات السفر والتنقل مع مكاتب سفر وسياحة خارجية، مشيراً إلى مخالفات مالية تجاوزت قيمتها مئات الالاف من اليورو والدولار انفقت على الحجوزات الفندقية والطائرات الخاصة.

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