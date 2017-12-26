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شاهد” تونسية ترد على وقاحة عيال زايد: “تراني ما نخافش..

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لفتاة تونسية ترد فيه على حكام الإمارات من عقر دارهم، وذلك على إثر منع السلطات الإماراتية للنساء التونسيات من ركوب طائراتها.

العالم - افريقيا

وفقا للفيديو المتداول التي رصدته “وطن”، فقد وجهت الفتاة التي تدعى “درة الطرابلسي” والمقيمة في الإمارات منذ 16 عاما رسالة لحكام الإمارات قائلة: “التوانسة خشمهم مرفوعة..مرفوعة بقراءتنا..جينا إلى الإمارات بقراءتنا”.

وأضافت: “أخويا مهندس قد الدنيا وأختي مهندسة طيران وأختي الأخرى مذيعة”، مضيفة في رسالتها لحكام الإمارات: “شو فيه..اولادي الأوائل..ماذا تريدون منا..تمسوننا بالكلام السفيه”.

وتابعت قائلة: “راح نبقى وإحنا توانسة أشرف من الشرف وراسنا عالية مش محتاجين منكم شي”.

واختتمت كلمتها لحكام الإمارات قائلة مؤكدة عدم خوفها من أي قرار ستتخذه السلطات الإماراتية في حقها : ” اعملوا اللي تحبوه..أنا قلت اللي في قلبي  ومش خايفة”، مضيفة “ممنوع هذه الفيديوهات في الإمارات ولكن أنا عملته ومش قلقة من مصيري سواء في تونس أو هنا في الإمارات..تراني ما نخافش”.

 

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