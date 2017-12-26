إنفلونزا الطيور تتسبب باعدام 12.3 مليون دجاجة في ايران

العالم - إيران

وأضاف محمد باقر نوبخت في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، أن هذا الاجراء جاء حفاظا على سلامة وصحة المجتمع وأن الكمية المعدومة تشكل نسبة 14-20 بالمئة من طاقة الوحدات الانتاجية في البلاد.

واوضح بأن ايران تستهلك 900 الف طن من بيض الدجاج سنويا، فيما تتخطى الطاقة الانتاجية 1.3 مليون طن، حيث دفع شيوع مرض انفلونزا الطيور من نوع فوق الحاد، الى اعدام العديد من الدجاج واتلاف البيض للحفاظ على صحة المستهلكين.

واشار نوبخت الى أن وبهدف سد العجز وتوازن الاسعار، فوضت الحكومة الايرانية، وزارعة لاستيراد 19 الف طن من بيض الدجاج.

المصدر: وكالة فارس

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