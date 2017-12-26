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الاحتلال يهدم منشأتين بعد اقتحام آلياته بلدة سلوان

الاحتلال يهدم منشأتين بعد اقتحام آلياته بلدة سلوان
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

هدمت آليات الاحتلال الصهيوني، صباح الثلاثاء، منشأتين في بلدة "سلوان" (الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى) بمدينة القدس المحتلة، بحجة البناء غير المرخص.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت ميساء أبو غزالة؛ من قسم الإعلام في مركز "معلومات وادي حلوة" لـ "قدس برس"، بأن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال اقتحمت منذ ساعات الصباح بلدة "سلوان"، وانتشرت بين أحيائها، وعملت على استفزاز المواطنين عبر تفتيش الشبّان جسديًّا، وإطلاق القنابل الصوتية.

وأضافت أن آليات بلدية الاحتلال هدمت منشأتين؛ الأولى تجارية في حي "بئر أيوب" بمساحة أربعة أمتار من الطوب والزينكو (ألواح معدنية)، والثانية عبارة عن حظيرة لتربية المواشي وذلك في حي "عين اللوزة"، موجود منذ عام 2002.

كما أزال عمال بلدية الاحتلال الشعارات والرسومات الوطنية كافة التي يرسمها الشبّان على جدران أحياء بلدة "سلوان"، عادّة بأنها "تحريضية".

وكانت قوات الاحتلال قد شنّت حملة اعتقالات فجر اليوم في البلدة ذاتها، عقب دهم وتفتيش بعض المنازل، حيث طالت عملية الاعتقال أكثر من ثمانية شبّان من بينهم أطفال.

وأوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى، أمجد أبو عصب لـ "قدس برس" أنه عُرف من بين المعتقلين؛ مفيد العباسي، ومؤمن العباسي، ومحمد الشيوخي، ومحمد زيداني، ومحمد سرحان، وكريم الشيوخي، وفؤاد القاق، وعدي أبو تايه.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، مظاهرات تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الصهيوني بالضفة الغربية ومدينة القدس وعلى الخط الفاصل مع غزة، رفضًا لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي أعلنه يوم 6 كانون أول/ ديسمبر الجاري، واعترف فيه بالقدس المحتلة عاصمةً للاحتلال. 

المركز الفلسطيني للإعلام

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