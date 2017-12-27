قناة العالم تتألق في مراسم تكريم المراسلين الميدانيين

العالم - خاص بالعالم

وخلال مهرجان بالمناسبة اقيم في المؤسسة شدد مدير دائرة الاعلام الموجه الايراني في المؤسسة بيمان جبلي على الدور المركزي لإعلام محور المقاومة في الحرب الثقافية والدينية والاستراتيجية والسياسية، وأشاد بإعلام محور المقاومة بالرغم من إمكانياته المحدودة من أن يصبح الرقم الصعب لدى الرأي العام.

واكد جبلي أن تواجد وسائل اعلام محور المقاومة الى جانب المقاتلين والمجاهدين في ميادين القتال والجبهات لا يمكن تجاهله في تسجيل الانتصارات التي تحققت في سوريا والعراق.

ومن المراسلين الذين تم تكريمهم مراسلي قناة العالم حيدر قاسم الذي قام بتغطيات ميدانية كثيرة على مختلف جبهات العراق، وحسين مرتضى مدير مكتب قناة العالم في سوريا لتغطياته من مختلف الجبهات السورية، حيث لم يستطع الحضور ولكنه حضر في المراسم من خلال الفيديوكونفرانس.