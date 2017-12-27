البث المباشر
هيئة الأسرى والمحررين: الاحتلال يصعد من عمليات القمع والتنكيل بحق 59 أسيرة فلسطينية في معتقلي "الدامون والشارون"
مراسل العالم:سقوط مقاتلة سورية بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل العصابات الإرهابية المسلّحة واستشهاد الطيار
مصادر يمنية: طيران تحالف العدوان يرتكب جريمة جديدة باستهداف أسرة في مديرية التحيتا بالحديدة مخلفا 14 شهيدا
رابطة علماء اليمن:على أبناء اليمن الرد الحاسم الذي يكفل رد المعتدي عن عدوانه باستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية
رابطةعلماء اليمن:لا سبيل لردع المعتدين إلا بالنفير العام والتوجه للجبهات ورفدها بالمقاتلين وبالأموال التي تكفل تحقيق النصر
رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
رابطة علماء اليمن: المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان انتهاك سافر لكل القيم والشرائع السماوية والمبادئ والقوانين الإنسانية
مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات
مراسل العالم : مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات

لعشاق إلتقاط صور الـ"سيلفي"... إليكم هذا الخبر!

لعشاق إلتقاط صور الـ
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشفت دراسة أجريت بالتعاون بين جامعة نوتنغهام ترينت البريطانية ومعهد ثياغاراغار للإدارة الهندي أن الأشخاص الذين لا يتوقفون عن التقاط صور السيلفي يعانون في الحقيقة من مشكلة نفسية. 

العالم - علوم و تكنولوجيا

وأشارت الدراسة التي شملت 400 متطوع ونُشرت نتائجها في دورية "الصحة العقلية والإدمان" أن ذلك يشكل حالة إدمان فعلي.

وتوصل الباحثون إلى وجود 3 مستويات من هذا الإدمان. وأشاروا إلى أن المستوى الأول يرتبط بأشخاص يلتقطون 3 صورسيلفي يومياً من دون نشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل.

ولفتوا إلى أن المستوى الثاني يعود إلى المصابين بالإدمان الحاد أي الذين يلتقطون أكثر من 3 صور سيلفي يومياً ويحرصون على نشرها على حساباتهم.

أما المستوى الثالث فيجمع بحسب الدراسة الأشخاص الذين يعانون من الإدمان المزمن حيث لا يمكنهم التوقف عن التقاط الصور كلما كان ذلك متاحاً لهم خلال النهار.

وتوصلوا إلى أن هذه المشكلة ترتبط بضعف الثقة بالنفس وبالحاجة إلى الاهتمام وباضطرابات في المِزاج وبالرغبة في المنافسة الاجتماعية.

102-104

روابط ذات صلة

واخيرا... توصل العلماء الى "حبوب السعادة"

لماذا أنف الرجل أكبر من أنف المرأة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الرئيس الاسد يدعو لأقامة صلاة الاستسقاء الجمعة المقبلة

خارجية قطر: نأمل أن تراجع غواتيمالا قرار نقل سفارتها للقدس

نائب يحذر من سقوط أجزاء "كبيرة" في كركوك بيد "داعش" مجدداً

مخطط إماراتي أميركي لخفض الرحلات الجوية العابرة من إيران

اين كان اللواء ماهر الاسد طوال سنة ونصف.. هل يعلن ساعة الصفر؟!

فلكي: سوريا أغنى بلاد العرب وانتظروا مقتل دجال درعا وإدلب

4 بنوك ايرانية تبرم عقدا تمويليا مع بنك روسي

انفجار في خط أنابيب النفط الليبي قرب ميناء السدرة

طريق حلب حماه سيتم فتحة واعادته الى الحياة..

مؤتمر دولي لإعادة إعمار بنغازي في مارس المقبل

اليابان تبحث تجهيز حاملة طائرات لخدمة الشبح الأمريكية

حيل فعالة للتخلص من إلتهاب الحلق!

ولايتي: قرار منظمة التعاون الاسلامي يعارض موقف إيران حول القدس

كفريا والفوعة.. المنسيتان من متن الكتاب..

بالفيديو ...تحرير مناطق استراتيجية في ريف حماة الشمالي الشرقي

مسؤول إيراني: التيارات التكفيرية مازالت نشطة وأمن إيران اليوم لم يأت صدفة

حلب بعد عام على التحرير.. أضواء الميلاد لن تنطفئ بعد الآن

تناولوا هذا الأطعمة للتخلص من القلق والإجهاد!

إسرائيل "ليست دولة حقيقية" في مجلة فرنسية

الاستخبارات العسكرية تقبض على "ارهابي" غربي بغداد

الأکثر مشاهدة