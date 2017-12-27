العالم - علوم و تكنولوجيا

وأشارت الدراسة التي شملت 400 متطوع ونُشرت نتائجها في دورية "الصحة العقلية والإدمان" أن ذلك يشكل حالة إدمان فعلي.

وتوصل الباحثون إلى وجود 3 مستويات من هذا الإدمان. وأشاروا إلى أن المستوى الأول يرتبط بأشخاص يلتقطون 3 صورسيلفي يومياً من دون نشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل.

ولفتوا إلى أن المستوى الثاني يعود إلى المصابين بالإدمان الحاد أي الذين يلتقطون أكثر من 3 صور سيلفي يومياً ويحرصون على نشرها على حساباتهم.

أما المستوى الثالث فيجمع بحسب الدراسة الأشخاص الذين يعانون من الإدمان المزمن حيث لا يمكنهم التوقف عن التقاط الصور كلما كان ذلك متاحاً لهم خلال النهار.

وتوصلوا إلى أن هذه المشكلة ترتبط بضعف الثقة بالنفس وبالحاجة إلى الاهتمام وباضطرابات في المِزاج وبالرغبة في المنافسة الاجتماعية.

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