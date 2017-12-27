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4 بنوك ايرانية تبرم عقدا تمويليا مع بنك روسي

4 بنوك ايرانية تبرم عقدا تمويليا مع بنك روسي
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن البنك المركزي الايراني، ابرام عقد تمويلي في موسكو بين 4 بنوك ايرانية من جهة وبنك التصدير والاستيراد الروسي (اكزيم بنك).

العالم - إيران

وأوضح البنك المركزي الايراني في بيان، أن عقد التمويل وقع بين اكزيم بنك الروسي و4 بنوك ايرانية وهي "سبه" و" توسعه صادرات ايران" و"بارسيان" و"باساركاد" وذلك في اطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البنك المركزي ووكالة "اكسيار" الروسية لتأمين الصادرات.

وبموجب العقد يمنح البنك الروسي تسهيلات مصرفية لتمويل مشاريع عمرانية وانتاجية في ايران.

وياتي العقد في اطار تنفيذ الايعازات المنصوصة بقانون الخطة التنموية السادسة 2017- 2021، والجهود المبذولة من قبل الحكومة ووزارة المالية والاقتصاد والبنك المركزي الايراني، الرامية لتوفير خطوط الائتمانات التمويلية من مختلف الدول، بغية تنويع مصادر الخطوط المختصة بتنفيذ المشاريع العمرانية والانتاجية.

يذكر أن روسيا سادس بلد يبرم مع ايران عقودا تمويلية في الشهور الماضية، بعد الهند والصين وكوريا الجنوبية والدنمارك والنمسا.

المصدر: وكالة فارس

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