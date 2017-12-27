البث المباشر
المتحدث باسم الخارجية الإيراني يدين بشدة غارات العدوان السعودي على سوق شعبي في تعز ويدعو لوقف العدوان على اليمن
هيئة الأسرى والمحررين: الاحتلال يصعد من عمليات القمع والتنكيل بحق 59 أسيرة فلسطينية في معتقلي "الدامون والشارون"
مراسل العالم:سقوط مقاتلة سورية بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل العصابات الإرهابية المسلّحة واستشهاد الطيار
مصادر يمنية: طيران تحالف العدوان يرتكب جريمة جديدة باستهداف أسرة في مديرية التحيتا بالحديدة مخلفا 14 شهيدا
رابطة علماء اليمن:على أبناء اليمن الرد الحاسم الذي يكفل رد المعتدي عن عدوانه باستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية
رابطةعلماء اليمن:لا سبيل لردع المعتدين إلا بالنفير العام والتوجه للجبهات ورفدها بالمقاتلين وبالأموال التي تكفل تحقيق النصر
رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
رابطة علماء اليمن: المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان انتهاك سافر لكل القيم والشرائع السماوية والمبادئ والقوانين الإنسانية
مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات

باكستان تعرض على أفغانستان خطة لتحسين العلاقات الثنائية

باكستان تعرض على أفغانستان خطة لتحسين العلاقات الثنائية
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

عرضت باكستان على أفغانستان خلال اجتماع وزراء خارجية الصين وباكستان وأفغانستان في بكين، خطة لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم- أسيا والباسفيك

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في ختام الاجتماع الثلاثي، اليوم الثلاثاء: "باكستان عرضت خطة مهمة للأعمال لتحسين العلاقات مع أفغانستان، ما يسمى بخطة تعزيز التضامن بين البلدين".

وأضاف الوزير الصيني: "ونحن من جانبنا اقترحنا تشكيل 5 مجموعات عمل في مجالات السياسة والاقتصاد والقوات المسلحة والاستخبارات وقضية اللاجئين"، موضحا أن هذا الاقتراح يهدف إلى البحث عن حلول للقضايا العالقة في المجالات المذكورة.

وذكر وانغ يي، أن وزير الخارجية الأفغاني، صلاح الدين رباني، أكد استعداد بلاده لقبول الخطة. واعتبر الوزير الصيني هذا الأمر "تقدما مهما"، أحرز خلال اللقاء الثلاثي.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأفغاني، أن "المنطقة تواجه تحديات مشتركة، ولكن في الوقت ذاته هناك فرص مشتركة للتعاون". وأشار إلى أن هذه التحديات لا يمكن لأي دولة أن تتصدي لها لوحدها، مؤكدا سعي أفغانستان للتعاون مع باكستان فيما يخص الحفاظ على السلام والأمن ومحاربة الإرهاب والتنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الباكستاني، خواجة محمد آصف، دعم باكستان لعملية التسوية السلمية في أفغانستان، مشيرا إلى أن عملية السلام في البلاد يجب أن يشرف عليها الأفغان بأنفسهم. وشدد على أهمية السيطرة على الحدود وعودة اللاجئين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمحاربة الإرهاب.

وأضاف أن باكستان بانتظار الرد على الخطة التي عرضتها على كابول، وبدء عمل مجموعات العمل الخمس المذكورة.

هذا، وقد عقد في بكين اليوم أول اجتماع للحوار الثلاثي بين وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان. وتم الاتفاق على إنشاء هذه الآلية للتعاون في الصيف الماضي بمبادرة من الجانب الصيني.

 

المصدر: نوفوستي

روابط ذات صلة

باكستان تعلن مقتل 3 من عسكرييها بقصف هندي على كشمير

داعش يسعى لاستئناف خلافته في افغانستان وباكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

منع وصول الأفارقة إلى ليبيا سعيًا للهجرة أصبح هدفًا رئيسيًّا لأوروبا

واشنطن بوست: هذا أسوأ عام تواجهه أمريكا في ظل ترامب

مسلحو ريف دمشق الجنوبي الغربي إلى إدلب..

إماراتي متزوج من إيرانية متهم بالتجسس وخالد الخليفة ينتقم على تويتر

هكذا جلب اللاجئون السوريون الأمل إلى جزيرة إسكتلندية!

برلماني جزائري يشبه وجوب ولاية خامسة لبوتفليقة بـ”ركن من الإسلام”!

ملتقى التصوف الإسلامي يدين المجازر السعودية اليومية على اليمن

بالفيديو.. حماس تحذر من مخطط يهدف لتمرير قرار ترامب

سيارات "ايران خودرو" الأتوماتيكية في طريقها للسوق العراقية

تراجع "قياسي" لعدد اللاجئين السوريين في لبنان

شاهد.. لحظة اسقاط الطائرة الحربية السورية في ريف حماة اليوم

إيران توجه مذكرة رسمية إلى الامم المتحدة بشأن ميانمار

رئيس الرلمان السوري: العيد المقبل سيكون إعلان النصر النهائي في سوريا

ماذا قال لافروف حول العلاقات الإيرانية السعودية؟

بهذه الطريقة يمكن التحدث بكل لغات العالم في ثوان معدودة

الجيش اليمني: صواريخنا تصل إلى مدن لايتصور أحد أن نصل إليها

بالفيديو.. هذا ماقاله رئيس برلمان كردستان العراق بعد استقالته!

حيلة لازالة بقع الشاي عن الأكواب البيضاء من دون كلور!

الجيش النيجيري يحبط هجوما كبيرا لبوكو حرام

ما حقيقة نقل الوليد بن طلال للمستشفى!

الأکثر مشاهدة