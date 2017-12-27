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تراجع "قياسي" لعدد اللاجئين السوريين في لبنان

تراجع
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

تراجع عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى أقل من مليون شخص، للمرة الأولى منذ عام 2014، حسبما قالت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، لـ"فرانس برس".

العالم- سوريا

ووثقت الأمم المتحدة في نهاية نوفمبر وجود 997.905 لاجئين سوريين مسجلين في لبنان، غالبيتهم من النساء والأطفال، مقارنة مع مليون و11366 لاجئا في ديسمبر 2016.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد: "بلغ عدد اللاجئين مليون شخص في أبريل 2014، وهذه المرة الأولى الذي ينخفض فيها إلى أقل من ذلك".

وتجري الأمم المتحدة مراجعات لأعداد اللاجئين السوريين في لبنان أربع مرات سنويا، لتقييم الدعم الذي يحتاجونه.

ويأتي التراجع في أعداد اللاجئين السوريين، وفق أبو خالد، لأسباب عدة، بينها انتقالهم إلى بلد آخر أو عودتهم إلى سوريا أو الوفاة.

وبين عام 2011 وسبتمبر العام 2017، غادر نحو 49 ألف لاجئ سوري لبنان في إطار برنامج الأمم المتحدة لإعادة التوطين في دول أخرى، منها الولايات المتحدة والسويد وفرنسا، فيما غادر آخرون بمبادرات شخصية، ومنهم من سلك طريق التهريب الأكثر خطورة إلى أوروبا بحسب موقع سكاي نيوز.

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