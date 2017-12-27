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اليابان تخصص لفلسطين 40 مليون دولار فقط!

اليابان تخصص لفلسطين 40 مليون دولار فقط!
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أفادت الخارجية اليابانية بأن طوكيو ستقدم لفلسطين دعما ماليا إضافيا قدره 40 مليون دولار، بما في ذلك 7.5 ملايين دولار لتحديث المجمع الزراعي الصناعي.

العالم- أسيا والباسفيك

وبحسب وكالة "كيودو"، إن وزير الخارجية الياباني تارو كونو أعلن ذلك خلال زيارته المنطقة الصناعية في مدينة أريحا.

ونقلت كيودو عن كونو قوله: "أعتقد أنه يتعين على اليابان كصديق لفلسطين أن تبذل قصارى جهدها لتعزيز السلام في الشرق الأوسط".

وخلال زيارته للمنطقة التقى الوزير الياباني في القدس مع رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

ولدى تحدثه عن التسوية الشرق أوسطية أشار الوزير الضيف إلى أن طوكيو ستبذل جهودا لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة، وستعمل لكي يجلسوا خلف طاولة المفاوضات حتى يتم تبادل الآراء بصراحة.

وفيما يتعلق بمسألة الشرق الأوسط، تؤيد اليابان مبدأ قيام الدولتين وتدعو لحل موضوع القدس من خلال المفاوضات بين الجانبين.

وكان كونو قد ذكر فى وقت سابق أن اليابان لا تعتزم اتباع طريق الولايات المتحدة ولن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب إلى القدس.

 

المصدر: تاس

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