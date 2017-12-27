رسالة اليمن للإماراتيين والسعوديين: ابتعدوا عن الأبراج والمواقع المستهدفة

العالم - اليمن

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة له اليوم "مادام المعادلة تغيرت كما قال قائد الثورة فإني أكرر الدعوة للجميع بما فيهم من يعمل أو يسكن في البروج أخذ إجازة والابتعاد عن هذه الأماكن".

وكان السيد عبد الملك بدر الدين أكد في خطاب بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان بأن معادلة المثل ستفرض خلال الفترة القادمة، في اليوم الذي استهدف فيه قصر اليمامة بعد استهداف العدوان للقصر الجمهوري بصنعاء.

واستهدف طيران العدوان سوقا شعبيا في محافظة تعز بمديرية التعزية بغارات راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وجريح في حصيلة غير نهائية .

المصدر: المسيرة نت

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