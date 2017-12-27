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طهران تنتقد صمت المجتمع العالمي تجاه جرائم السعودية في اليمن

طهران تنتقد صمت المجتمع العالمي تجاه جرائم السعودية في اليمن
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

انتقد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي صمت المجتمع العالمي وادعياء حقوق الانسان تجاه الهجمات الجنونية للعدوان السعودي على المدنيين الابرياء العزل في اليمن.

العالم-ايران

وادان المتحدث باسم الخارجية الإيراني بشدة غارات العدوان السعودي على سوق شعبي في تعز ويدعو لوقف العدوان على اليمن

وصرح قاسمي بشان هجمات المقاتلات السعودية على سوق في مدينة تعز باليمن، ان ما يدعو للاسف والاستغراب ان هذه الهجمات الجنونية التي تنفذ باسلحة اميركية، لا تولد اي رد فعل لدي الادعياء.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية الي وقف هذه الهجمات وقال، انه وعلي مدي اكثر من الف يوم مر علي هذه الحرب المدمرة، اظهرت السعودية انها كلما واجهت الفشل والهزيمة في ساحات الحرب ومناطق العمليات، تلجأ الي قصف وقتل المدنيين الابرياء العزل خاصة النساء والاطفال انتقاما منهم.

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