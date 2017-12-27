البث المباشر
المتحدث باسم الخارجية الإيراني يدين بشدة غارات العدوان السعودي على سوق شعبي في تعز ويدعو لوقف العدوان على اليمن
هيئة الأسرى والمحررين: الاحتلال يصعد من عمليات القمع والتنكيل بحق 59 أسيرة فلسطينية في معتقلي "الدامون والشارون"
مراسل العالم:سقوط مقاتلة سورية بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل العصابات الإرهابية المسلّحة واستشهاد الطيار
مصادر يمنية: طيران تحالف العدوان يرتكب جريمة جديدة باستهداف أسرة في مديرية التحيتا بالحديدة مخلفا 14 شهيدا
رابطة علماء اليمن:على أبناء اليمن الرد الحاسم الذي يكفل رد المعتدي عن عدوانه باستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية
رابطةعلماء اليمن:لا سبيل لردع المعتدين إلا بالنفير العام والتوجه للجبهات ورفدها بالمقاتلين وبالأموال التي تكفل تحقيق النصر
رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
رابطة علماء اليمن: المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان انتهاك سافر لكل القيم والشرائع السماوية والمبادئ والقوانين الإنسانية
مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات

اعتراف سافر بالارهاب .. موشيه يعلون: أنا من أجهز على "أبو جهاد"!!

اعتراف سافر بالارهاب .. موشيه يعلون: أنا من أجهز على
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعترف وزير الحرب الإسرائيلي السابق موشيه يعلون أنه تولى الإجهاز على خليل الوزير أبو جهاد، أحد كبار قيادات حركة فتح، في عملية اغتياله في تونس.

العالم - فلسطين

 وروى "يعلون" في حوار أجراه معه التلفزيون الإسرائيلي أن "القصة بدأت في مارس عام 1988، حينما كلف جهاز الموساد الإسرائيلي باغتيال أبو جهاد، لكنه لم يتمكن من ذلك، وجرى تحويل المهمة إلى الاستخبارات العسكرية، وهنا تم إعطاؤنا معلومة أنهم عرفوا مكانه".

وسرد يعلون أحداثا مفصلية عن ذلك الاغتيال الشهير قبل 29 عاما، مشيرا إلى أن قطعا من الأسطول الإسرائيلي أبحرت 4 أيام في المتوسط إلى شواطئ تونس، ونزلت المجموعة المكلفة بالاغتيال إلى الشاطئ، ثم انتظرت حتى التأكد من وجود أبو جهاد في منزله.

يعلون أعلن بكل وضوح، أنه بعد أن دخلت الفرقة وأطلقت النار على أبو جهاد، صعد بنفسه إلى مكان الاغتيال، وأطلق رصاصة على رأس "أبو جهاد" للتأكد من مقتله.

يذكر أن خليل الوزير "أبو جهاد"، كان قد اغتيل في 16 أبريل/نيسان عام 1988، بواسطة فريق إسرائيلي يتكون من 20 شخصا.

المصدر : روسيا اليوم 

109-4

تصنيف :

روابط ذات صلة

الكيان الاسرائيلي يقر بمسؤوليته عن اغتيال "ابو جهاد"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأركان الروسية: مقاتلة أمريكية استفزت طائراتنا في سماء سوريا

اعتراف سافر بالارهاب .. موشيه يعلون: أنا من أجهز على "أبو جهاد"!!

إحصاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.. أسباب التناقض مع البيانات الأممية!

الجماعة الإسلامية تؤكد ضرورة تطهير سجلات ناخبي كردستان

لاريجاني: تم إجهاض مؤامرة ترامب الأخيرة

جبل الشيخ.. معركة التحرير

طهران تنتقد صمت المجتمع العالمي تجاه جرائم السعودية في اليمن

بالفيديو : ظهور ثلاثة شموس في سماء الصين !!

“بعد العرس مافي زردة”.. أهالي مسلحي حلب من أوروبا: "والله ندمانين"

20 قتيلاً وجريحاً من المرتزقة في مأرب

البرلمان الإيراني يكلّف الحكومة إعلان القدس عاصمة أبدية لفلسطين

الكويت.. توقيف 4 أشخاص نشروا فيديو يسيئ لولي العهد

هزة ارضیة تضرب طهران بقوة 4.2 ریختر

قنص 38 مرتزقاً للعدوان في جبهات اليمن خلال اليومين الماضيين

تشديد الحراسة على "أورن حزان" بعد تهديد "القسام"

إحالة أمراء أردنيين للتقاعد من الجيش.. ماذا قال لهم الملك؟

روسيا تضع أول قمر صناعي لأنغولا "أنغوسات-1" في المدار

الاحتلال يشكر يوسف زيدان بسبب تصريحاته عن القدس؟! 

النفط يسجل أعلى مستوياته في عامين ونصف العام

نشرة بانورما:"اربيل و المستقبل السياسي" و"السعودية و استهداف اليمنيين"

الأکثر مشاهدة