اعتراف سافر بالارهاب .. موشيه يعلون: أنا من أجهز على "أبو جهاد"!!

العالم - فلسطين

وروى "يعلون" في حوار أجراه معه التلفزيون الإسرائيلي أن "القصة بدأت في مارس عام 1988، حينما كلف جهاز الموساد الإسرائيلي باغتيال أبو جهاد، لكنه لم يتمكن من ذلك، وجرى تحويل المهمة إلى الاستخبارات العسكرية، وهنا تم إعطاؤنا معلومة أنهم عرفوا مكانه".

وسرد يعلون أحداثا مفصلية عن ذلك الاغتيال الشهير قبل 29 عاما، مشيرا إلى أن قطعا من الأسطول الإسرائيلي أبحرت 4 أيام في المتوسط إلى شواطئ تونس، ونزلت المجموعة المكلفة بالاغتيال إلى الشاطئ، ثم انتظرت حتى التأكد من وجود أبو جهاد في منزله.

يعلون أعلن بكل وضوح، أنه بعد أن دخلت الفرقة وأطلقت النار على أبو جهاد، صعد بنفسه إلى مكان الاغتيال، وأطلق رصاصة على رأس "أبو جهاد" للتأكد من مقتله.

يذكر أن خليل الوزير "أبو جهاد"، كان قد اغتيل في 16 أبريل/نيسان عام 1988، بواسطة فريق إسرائيلي يتكون من 20 شخصا.

المصدر : روسيا اليوم

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