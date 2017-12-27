الجيش السوري يحبط هجوما للمجموعات المسلحة على "مريمين"

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم أن وحدات من الجيش السوري خاضت فجر اليوم اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة هاجمت من اتجاه منطقة الحولة التجمعات السكنية والنقاط العسكرية على محور قرية مريمين في الريف الشمالي الغربي.

وانتهت الاشتباكات بإحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة العديد من افراد المجموعات المسلحة واجبار من تبقى منهم على الفرار.

واستهدفت المجموعات المسلحة منازل قرية مريمين بالقذائف الصاروخية ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون وقوع اصابات بين المواطنين.

وتم التوصل في الـ 31 من تموز الماضي إلى اتفاق لضم شمال مدينة حمص إلى مناطق تخفيف التوتر الامر الذي ايدته الحكومة السورية مع حقها بالرد الحازم على أي خرق من قبل المجموعات المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية.



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