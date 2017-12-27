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أغنى الأغنياء أضافوا تريليون دولار إلى ثروتهم في 2017

أغنى الأغنياء أضافوا تريليون دولار إلى ثروتهم في 2017
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

ازدادت ثروة أغنى الأغنياء في العالم بمقدار تريليون دولار خلال 2017، وهو ما يعادل 4 أضعاف ما أضافوه من مكاسب خلال 2016، وذلك بفضل المستويات القياسية التي سجلتها أسواق الأسهم.

العالم - اقتصاد

وصعد مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، الذي يقيس ثروات أغنى 500 شخص في العالم، خلال العام الجاري بنسبة 23%. وأضاف أغنى الأغنياء إلى ثرواتهم في 2017 نحو 2.7 مليار دولار بشكل يومي.  

وأضاف مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "أمازون"، جيف بيزوس، 34.2 مليار دولار إلى ثروته، واعتبر الأكثر جنيا للمكاسب خلال العام الجاري، وتفوق بذلك على، بيل غيتس، مؤسس "مايكروسوفت" ويتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم.

وتجاوزت مؤسسة "أمازون" بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الـ 100 مليار دولار، لكنها تراجعت لتبلغ حاليا 98.4 مليار دولار، بحسب مجلة "فوربس".

واحتل غيتس المرتبة الثانية بثروة بلغت 89.4 مليار دولار، فيما جاء المستثمر الأمريكي الشهير، وارن بافت، في المرتبة الثالثة بثروة بلغت 81.7 مليار دولار.

وبحلول نهاية تداولات أمس الثلاثاء، بلغت الثروة الإجمالية لأغنى 500 شخص في العالم، 5.3 تريليون دولار، مقابل 4.4 تريليون دولار في 27 ديسمبر/كانون الأول عام 2016.

المصدر: وكالات

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