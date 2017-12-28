واشنطن تعلن موقفها إزاء دفع الحكومة العراقية رواتب بعض عمال كردستان 

العالم - العراق

وقال السفير الاميركي في العراق دوغلاس سيليمان في تغريدة له على موقع "تويتر"، وتابعته السومرية نيوز، "انني سعيد بأن الحكومة العراقية بدأت بدفع رواتب بعض عمال حكومة كردستان".

واعرب سيليمان عن امله ان "يتم دفع الرواتب في وقت لاحق لمزيد من العمال قريبا".

واعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي امس الثلاثاء، ان الحكومة بدأت بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في منطقة كردستان، وفيما بين ان هناك تدقيق برواتب التربية والصحة هناك، اشار الى انه تم تكليف المالية بالذهاب الى الاقليم لتدقيق رواتب جميع الموظفين.

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