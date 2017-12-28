البث المباشر

واشنطن تعلن موقفها إزاء دفع الحكومة العراقية رواتب بعض عمال كردستان 

واشنطن تعلن موقفها إزاء دفع الحكومة العراقية رواتب بعض عمال كردستان 
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

رحبت الولايات المتحدة، الاربعاء، بدفع الحكومة العراقية رواتب بعض عمال منطقة كردستان.

العالم - العراق

وقال السفير الاميركي في العراق دوغلاس سيليمان في تغريدة له على موقع "تويتر"، وتابعته السومرية نيوز، "انني سعيد بأن الحكومة العراقية بدأت بدفع رواتب بعض عمال حكومة كردستان".

واعرب سيليمان عن امله ان "يتم دفع الرواتب في وقت لاحق لمزيد من العمال قريبا".

واعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي امس الثلاثاء، ان الحكومة بدأت بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في منطقة كردستان، وفيما بين ان هناك تدقيق برواتب التربية والصحة هناك، اشار الى انه تم تكليف المالية بالذهاب الى الاقليم لتدقيق رواتب جميع الموظفين. 

 

 

10 - 5

روابط ذات صلة

بالفيديو.. هذا ماقاله رئيس برلمان كردستان العراق بعد استقالته!

الجماعة الإسلامية تؤكد ضرورة تطهير سجلات ناخبي كردستان

فيديو: اتساع احتجاجات كردستان واستنفار في اربيل، والاسلامي يمهلها

اضراب عام في "كلار" إحتجاجا على اوضاع كردستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

60 ألف شرطي جزائري لتأمين احتفالات رأس السنة

لاريجاني: التعليم الجامعي يجب ان يلبي حاجة المجتمع وسوق العمل

رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية يتوجه الى السعودية

قاسمي يدين قتل مواطن ايراني من قبل الشرطة الكندية

العبيدي وغيدان ينفيان صدور مذكرتي قبض بحقهما

سباق شركات غربية لتطوير حقل نفطي ايراني عملاق

فيديو؛ لحظة دخول عناصر من الجيش السوري إلى قرية مغر المير

الاحتلال الاسرائيلي يجدد الاعتقال الإداري بحق النائبة "خالدة جرار"

قوى الامن تضبط 18 طن مخدرات جنوبي ايران

تقرير مخابراتي يكشف عن مخطط يتم إعداده بإحكام لاغتيال بن سلمان

بيان قطري بشأن "إحباط انقلاب على أمير البلاد"

شاهد.. الكويت تتعرض لحصار كما حصل مع قطر من قبل السعودية؟!

بالفيديو... اليمن مستعدة لاطلاق الصاروخ على ابراج الامارات والسعودية

ايران تصدر 6.6 مليار دولار بتروكيماويات منذ مارس 2017

معرض وطني للجلود وآخر دولي لآلات الموبيليات في مشهد

وصفات طبيعية لتقوية الاظافر طوال الشتاء

برلماني عراقي: احتمال كبير في تأجيل الانتخابات البرلمانية 

10 جرحى جراء انفجار في مركز تجاري بسان بطرسبورغ

"برونو" تقتل وتدمر وتزرع الفوضى في أسبانيا

زعيمة ميانمار تتهرب من اجتماعات الأمم المتحدة حول الروهينغا

الأکثر مشاهدة