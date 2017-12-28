بالفيديو...العدوان السعودي يصعّد من غاراته الهستيرية باليمن مخلفاً الدمار والشهداء

العالم - خاص بالعالم

ونددت الهيئات والمنظمات المدنية والشعبية اليمنية بصمت المجتمع الدولي ازاء هذه المجازر السعودية حيث بلغ عدد الضحايا خلال اسبوع 500 مدني بين شهيد وجريح.

وتم اليوم الاربعاء إعطاب مدرعة عسكرية للمرتزقة شمال صحراء ميدي بحجة.

اما في جيزان فقد شنت طيران الاباتشي السعودية اكثر من 198 صاروخا على الحثيرة والرمضة خلال 24 ساعة الماضية ورد الجيش واللجان الشعبية بقصف مدفعي استهدف تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي بحجة .

اما في الجوف فقد تم استهداف مدفعي على معدل رشاش عيار 14.5 ومقتل من كان على متنه، كما شن طيران العدوان الأمريكي السعودي يشن 10 غارات على مديريتي ميدي وحرض خلال الساعات الماضية .