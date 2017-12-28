اتركوا دائماً بعض الطباشير في غرفة الغسيل... النتيجة مذهلة!

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على ما يبدو، تساهم الطباشير بإزالة البقع الدهنية الصعبة عن الملابس، وبالأخص بقع الزيت التي يصعب تنظيفها. ولكن كيف؟



تكمن فعالية هذه الطريقة في التصرف فور ملاحظة البقعة، فكّلما قمتم بتنفيذها باكراً، كلّما إستطعتم إزالتها بشكل كامل دون أي آثار تذكر.



استعينوا بعود من الطبشور الأبيض التقليدي، وقوموا بفركه على موضع البقعة ومحيطها. احرصوا على تخليف كمية وافرة من البودرة على القماش.



اتركوا البودرة هذه لتتفاعل لمدّة نصف ساعة أو حتّى أكثر مع الزيت، حيث ستعمد التركيبة الكلسية للطبشور إلى سحب المادة الدهنية من القماش.



بعد إنقضاء هذه المدّة، إستخدموا رقعة جافّة كلياً ونظيفة لمسح بقايا البودرة عن القماش. تستطيعون تكرار الخطوتين رقم 2 و3 لأكثر من مرّة إن كانت البقعة كبيرة وعنيدة.



عند التأكّد من سحب أكبر نسبة ممكنة من الزيت، ضعوا قطعة الملابس في الغسالة كالمعتاد.

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