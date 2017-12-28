البث المباشر
مراسل العالم: إصابة 6 مدنيين بقصف طيران التحالف الأميركي أطراف بلدة هجين في ريف ديرالزور الجنوبي الشرقي شرق سوريا
مصادر للعالم: النظام البحريني يقرر ارجاء جلسات محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الى 4 يناير المقبل
مصادر للعالم: النظام البحريني يقرر ارجاء جلسات محاكمة الأمين العام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الى 4 يناير المقبل
مصادر للعالم: النظام البحريني يقرر مواصلة محاكمة الأمين العام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بقضية صورية جديدة
مراسلة العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل الغاز باتجاه طلبة المدارس في قرية روجيب قرب نابلس بالضفة الغربية
مصادر يمنية: استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان السعودي استهدفت شاحنة خضار في مديرية المطمة بالجوف
الجيش اليمني واللجان الشعبية يقصفون بالمدفعية معسكر الخنجر في محافظة الجوف ويكبدون مرتزقة العدوان قتلى وجرحى
مصادر فلسطينية: هجوم عدد من المستوطنين على مدرسة بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات طلابية مع قوات الاحتلال في قريتي روجيب وبورين بنابلس بعد اقتحامهما وإلقاء قنابل الغاز
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الصيادين سامح القوقا وشوقي بكر وتصادر مركبهم في بحر السودانية

أكثر من 400 شھید وجریح حصلیة جرائم الطیران السعودي في الیمن خلال أسبوعین

أكثر من 400 شھید وجریح حصلیة جرائم الطیران السعودي في الیمن خلال أسبوعین
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

سقط أكثر من 400 مدني یمني بین شھید وجریح في أخر حصیلة دمویة صادمة لاستباحة طیران تحالف العدوان السعودي لدماء الیمنیین خلال النصف الأخیر من الشھر الجاري.

العالم - اليمن

وافاد موقع المسيرة نت في تقرير ان أكثر من 400 شهيد وجريح هي حصيلة دموية صادمة لاستباحة طيران العدوان لدماء اليمنيين خلال النصف الأخير من الشهر الجاري في جرائم حرب توزعت علي عدة محافظات حيث بلغ إجمالي الشهداء والجرحي في ثلاث جرائم في تعز أكثر من 150 مواطنا غالبيتهم سقطوا إثر استهداف سوق شهرة بالتعزية في حين استشهد تسعة مواطنين وجرح خمسة عشر آخرين في قصف سوق النجيبية في الهاملي كما استشهد ثلاثة آخرين في قصف مدرسة بمنطقة الوجيز بمديرية موزع.

وفي الحديدة وصل عدد الشهداء والجرحي إلي 79 مواطنا في سبع جرائم لطيران العدوان نالت مديرية الخوخة النصيب الأكبر منها بواقع ثلاث جرائم توزعت علي قرية المزارعة وشرق القطابة ومنطقة الطفسة وأدت إلي استشهاد واحد وثلاثين مواطنا وجرح عشرة آخرين.

وفي مديرية الجراحي استشهد تسعة مواطنين كما استشهد ثلاثة آخرون وسط سوق بمديرية حيس إضافة إلي استشهاد خمسة عشر شخصا من أسرة واحدة في قصف العدوان منزلا بمديرية التحيتا.

وفي صنعاء بلغ عدد الشهداء والجرحي 22 شهيدا وجريحا توزعوا كالتالي:

13 شهيداً و4 جرحي حصيلة جريمة العدوان في حي عصر.

5 شهداء وأكثر من 20جريحا علي المجتمعين من أبناء قبيلة أرحب واستشهاد 5 أطفال في سوق الجامعة بالمديرية ذاتها كما استشهد مواطنان في قرية عيال محمد بنهم ومنطقة السواد جنوب العاصمة.

وفي صعدة استشهد وجرح خلال النصف الأخير من هذا الشهر 53 مواطنا فيما بلغت عدد الجرائم 6 كالتالي:

23 شهيدا علي سوق منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.

11 شهيدا و 8 جرحي جوار إحدي المدارس في مدينة صعدة.

3 شهيدات وجريحتان بعد عزاء في غمار برازح.

استشهاد اثنين علي الطريق العام في منطقة عكوان بمديرية الصفراء واستشهاد امرأتين في منطقة والبة بمديرية الظاهر ومواطن في منطقة آل الشيخ في منبه.

وفي ذمار ارتكبت العدوان جريمة بشعة في مبني مصلحة الجمارك بالمدينة واستشهد 4 مواطنين وجرح 55 أما في مأرب فقد ارتكب العدوان جريمتان إحداها علي موكب عرس نتج عنه 10 شهيدات من بيت عرفج وهيسان بحريب القراميش والأخري في مديرية صرواح واستشهد فيها اثنان. 

وفي شبوة ارتكب العدوان جريمتان الأولي أسفرت عن استشهاد 15 مواطنا في منطقة عبية والثانية أسفرت عن استشهاد 8 في منطقة قرين بمديرية بيحان.

وفي البيضاء استشهد 3 وجرح 3 في منطقة الجولف بمديرية القرشية.

ورصدت المسيرة في النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري استشهاد وجرح ما يقارب مائة وتسعين مواطنا وبذلك يتجاوز عدد الشهداء والجرحي خلال هذا الشهر الـ600 مواطن إضافة إلي سقوط أكثر من مائة ضحية في قصف العدوان السعودي الأمريكي مبني مخصص للأسري في الشرطة العسكرية بشعوب.

6

روابط ذات صلة

بالفيديو...العدوان السعودي يصعّد من غاراته الهستيرية باليمن مخلفاً الدمار والشهداء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

قنص جنديين سعوديين ومرتزقة في جيزان وعسير

ايران تفتح باب بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني بمونديال روسيا 2018

قتيل ومصابون في انفجار بميناء أرجنتيني

الأسد يستنفر تل أبيب.. هزة أرضية تزعزع أركان الهيكل المزعوم

زورق اسرائيلي حربي يخترق مياه لبنان مقابل رأس الناقورة

وزير الأمن الصهيوني يتعرض لوابل من الحجارة شرقي القدس

اعلامي مصري: مصر لن تصمت حال بناء قاعدة تركية قرب حدودها

الجيش الأفغاني يقتل 50 إرهابياً من داعش في ننجارهار

طائرة استطلاع اسرائيلية تخترق الاجواء اللبنانية

أكثر من 400 شھید وجریح حصلیة جرائم الطیران السعودي في الیمن خلال أسبوعین

مقتل اربعة جنود سعوديين بحدود اليمن

حُزناً على الزهراء ( عليها السلام )   

اتهامات بفرنسا ضد مصر بارتكاب جرائم

قرارات رئاسية تاريخية لبوتفليقة لصالح الأمازيغ

السجن 14 عاما لكرواتية على جرائم في حرب البوسنة

قمة الأسد ونصر الله وسليماني وبوتين في حميميم!

علماء يفسرون "معنى السعادة" لدى الأغنياء وذوي الدخل المحدود

الكويت توكد فشل المساعي لحل الازمة بين قطر وجيرانها

في رسالة الى حزب الله آية لله نوري همداني: سوف ننتصر على الكيان الصهيوني

دراسة: مكملات فيتامين د والكالسيوم لا تقلل من مخاطر الكسور

الأکثر مشاهدة