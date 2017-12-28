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وزير الخارجية البحريني يكرر تخرصاته ضد إيران

وزير الخارجية البحريني يكرر تخرصاته ضد إيران
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

كرر وزير الخارجية ​البحرين​ي ​خالد بن أحمد آل خليفة​ تخرصاته ضد ​إيران متهما طهران بامتلاك مشروع توسعي في المنطقة في وقت تواصل الحكومة البحرينية وحلفائها توجهاتها التدخلية في المنطقة بما في ذلك عدوانها الشامل على اليمن مما ادى الى مقتل واصابة مئات الالاف من المدنيين اليمنيين.

العالم - البحرين

وفي محاولة يائسة هاجم وزير الخارجية البحريني نظام الجمهورية الاسلامية في ايران زاعما وجود فرق بين ايران والجمهورية الاسلامية وقال "أنني أكرر ولن أضيع الفرصة، إيران شيء مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فهي أمر طارئ، ووضع غريب وشيء موقت".

وكرر اتهاماته الخاوية ضد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وقال أن "الجمهورية الإسلامية وأتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض، ويتآمرون عليه، حفظ الله الملك ورجاله المخلصين" متجاهلا ما تقوم به البحرين وحلفاءها خاصة السعودية من  عدوان غاشم على اليمن وتفتيت البلدان الاسلامية بما في ذلك سوريا والعراق من خلال مشروعها المدمر ودعم الارهاب.

وتابع الوزير البحريني تخرصاته ضد ايران واشاد بتحالف حكومة بلاده مع المعتدين على البلدان الاسلامية وقال "لم يعجب الجمهورية الإسلامية كلامنا فلتشرب البحر، وتضرب رأسها في الحيطان الأربعة، فنحن والأشقاء نقف لها، ولأتباعها ولمشروعها بالمرصاد".

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