البث المباشر
مراسل العالم: انفجار بالقرب من مركز للشرطة في مدينة أضنة جنوبي تركيا
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخين من نوع غراد على تجمعات المرتزقة شرق كهبوب بلحج وتكبدهم قتلى وجرحى
مراسل العالم: القوات اليمنية المشتركة تستعيد السيطرة على مديرية الخوخة بالحديدة بالكامل وتأسر عددا من مرتزقة العدوان
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للاحتلال
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترمب القدس عاصمة للاحتلال
الخارجية الروسية تؤكد أن تصريحات تركيا حول الرئيس الأسد "ليس لها أي قاعدة شرعية"
مراسل العالم:مقتل وإصابة عشرات المرتزقة وإحراق 10 مدرعات في عملية عسكرية للقوات اليمنية في مدينة الخوخة بالحديدة
طهران تدين بشدة الهجوم الارهابي في كابول وتعرب عن مواساتها للحكومة والشعب الافغاني وذوي الضحايا
طهران تدين بشدة الهجوم الارهابي في كابول وتعرب عن مواساتها مع الحكومة والشعب الافغاني وذوي الضحايا
طهران تدين بشدة الهجوم الارهابي في كابول وتعرب عن مواساتها مع الحكومة والشعب الافغاني وذوي ضحايا

حركة تونسية ترفض دعوة أردوغان للقاء انفرادي

حركة تونسية ترفض دعوة أردوغان للقاء انفرادي
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

رفضت حركة "مشروع تونس" الدعوة التي وجهت لها للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل انفرادي.

العالم-تونس

وأكدت الحركة في بيان لها اعتذار محسن مرزوق، أمين عام حركة مشروع تونس، بعد التشاور مع أعضاء المكتب السياسي للحركة، عن تلبية الدعوة التي وجهت له للقاء الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان بشكل انفرادي أثناء زيارته لتونس.

وأضافت الحركة في بيانها الذي نشره موقع "الجريدة التونسية"، أن المكتب السياسي وافق على تلبية دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي بادر بتنظيم غداء في قصر قرطاج مقر السيادة التونسية.

ورغم رفض الحركة لقاء أردوغان بشكل فردي، إلا أنها جددت تمسكها بتطوير العلاقات التونسية التركية التاريخية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والابتعاد عن المحاور الإيديولوجية والإقليمية.

وغادر الرئيس التركي، مساء أمس الأربعاء، تونس، في ختام جولته الأفريقية التي شملت أيضًا كلا من السودان وتشاد.

ووصل أردوغان إلى تونس، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، قادمًا من تشاد، ضمن جولة أفريقية، بدأها الأحد الماضي بزيارة  للسودان.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى للرئيس التركي إلى تونس، بعد زيارتين أجراهما عندما كان رئيسًا للوزراء، في 2011، و2013

روابط ذات صلة

أردوغان يلتقي نظيره التونسي بختام جولته الأفريقية

وقفة تضامنية مع صحفيين أتراك تزامنا مع زيارة أردوغان لتونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وزير التشادي يوكد على استخراج النفط عبر الشركات التركية

شكري في زيارة لأبوظبي للتنسيق

دبلوماسي إثيوبي: لا نريد أن نؤذي المصريين

بالفيديو..ثورات بركانية تهدد اندونيسيا

شاهد؛ وثيقة تؤكد سحب صلاحيات محافظ نينوى.. ما هو موقف العاكوب؟!

بتر يد أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي

هكذا يحتفل اليمن في رأس السنة الميلادية 2018 !

عمليات عسكرية نوعية للجيش اليمني تهلك المرتزقة وتحرق آلياتهم

معتبرا تصريحات المالكي وعلاوي بشأن اربيل بالايجابية.. رئيس حكومة كردستان: نرغب فى الحفاظ على استقرار العراق

بعد عناء دام خمس سنوات..الـ"شيخة موزة" في فلسطين!

قلق مصر من الحضور التركي المفاجئ في السودان..والسبب؟

ماذا قال قائد الثورة الاسلامية بحق الفقيد الراحل آقا نجفي همداني

الجزائر..مؤتمر دولي حول حقوق الإنسان في فلسطين

العراق يتحدث عن إجراءات عقابية لمواجهة قرار ترامب.. إليكم التفاصيل

إصابات واعتقالات بمواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

حركة تونسية ترفض دعوة أردوغان للقاء انفرادي

بالفيديو..لاعب كرة قدم يضع الحكم في موقف محرج

مصر تدين الهجوم الإرهابي في مدينة سان بطرسبورغ

المشنوق يطالب بإقالة باسيل.. "هذا معيب"!

إعلامي سعودي يشيد بقطر ويعتز بصداقته مع شيوخ آل ثاني

الأکثر مشاهدة