العراق يتحدث عن إجراءات عقابية لمواجهة قرار ترامب.. إليكم التفاصيل

العالم - العراق

وبحسب "شفق نيوز"، فقد أوضح رئيس الاتحاد، ستار دنبوس براك، أن الخطوات العقابية تتمثل في وقف تفريغ بضائع السفن الأميركية، والدعوة لإلغاء العقود مع الشركات الأميركية بالعراق واستبدالها بعقود مع شركات دول صديقة.

وجاء ذلك خلال لقائه اليوم بالسفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل، في مقر السفارة الفلسطينية ببغداد، حيث زار وفد من الاتحاد ضم أعضاء المكتب التنفيذي وقيادات عمالية جاؤوا للإعراب عن رفضهم المطلق لقرار ترامب.

وأكد الوفد العراقي التضامني، دعمه لمواقف القيادة الفلسطينية في مواجهة السياسة الأميركية المنحازة لصالح الكيان الإسرائيلي، وأن العمال العراقيين والعرب لن يترددوا لحظة في الانخراط بالمعركة المصيرية والمفصلية في الدفاع عن القدس.

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