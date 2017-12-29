قنص 3 سعوديين بجيزان واستهداف مرتزقة العدوان بصاروخي غراد في لحج

العالم - مراسلونا

وفي جيزان، أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع مرتزقة الجيش السعودي في مسحية الكتيل بقطاع العارضة.

وايضاً في جيزان، تم قنص 3 جنود سعوديين خلف قرية حامضة وفي موقع جحفان.

وكانت القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية قد أطلقت فجر اليوم الخميس صاروخا باليستيا من طراز قاهر تو إم على تجمعات للغزاة والمرتزقة في معسكر الرويك بمحافظة مأرب.

مصدر عسكري اكد ان صاروخية الجيش واللجان استهدفت معسكر الرويك التابع للغزاة والمرتزقة في مارب بصاروخ باليستي من نوع قاهر تو إم محققا اصابة مباشرة.

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