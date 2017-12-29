إعادة تنشيط النظام المصرفي للسودان بعد رفع العقوبات

العالم-افريقيا

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عبد القادر قوله إن هذه الخطورة تأتي في إطار دمج القطاع المصرفي السوداني بالنظام المصرفي العالمي، وإعادة تنشيط العلاقات المصرفية وعلاقات المراسلة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكتوبر الماضي، رفع الحصار الاقتصادي عن البلاد، الذي استمر طوال 20 عاماً، وتسبب في أضرار بالغة بمجالات التجارة والاستثمار والتحويلات البنكية في السودان.

وحسبما أفاد موقع تونس الآن، أضاف عبدالقادر أن "محافظ المؤسسة العربية للنقد السعودية أصدر تعميماً للبنوك السعودية للتعامل مع البنوك السودانية، بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول المحظور التعامل معها نتيجة رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية".

وأشار عبد القادر إلى أنه تم توجيه البنوك السودانية بمخاطبة البنوك السعودية، وعلى رأسها البنك الأهلي والراجحي والإنماء وبنك البلاد، لبدء التعاملات المصرفية، بجانب تسهيل تحويلات المغتربين السودانيين في المملكة.