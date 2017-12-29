طيار روسي يروي تفاصيل مثيرة حدثت في سماء سوريا..

العالم ـ سوريا

وصرح ماكولكين، الذي حصل على وسام الشجاعة، اليوم الخميس، خلال مراسم منح أوسمة الدولة للعسكريين الروس، الذين شاركوا في عملية مكافحة الإرهاب في سوريا أنه: عند لقاء الشركاء الغربيين من التحالف الدولي، كان طيارونا يجدون أنفسهم دائما في وضعية تفوقية وكنا في ذيل طائراتهم، وهذا يعني الفوز في الاشتباك الحقيقي.

ويذكر أن التحالف الدولي لمحاربة “داعش” كان يقوم منذ عام 2014 بتوجيه ضربات ضد أهداف “داعش” في كل من العراق في سوريا.

ويذكر أن النزاع المسلح في سوريا ما زال مستمراً منذ آذار/مارس عام 2011 ، ووفقا للبيانات الأخيرة للأمم المتحدة، راح ضحيته قرابة 220 ألف شخص.

وتقوم روسيا بتنفيذ عملية عسكرية ضد تنظيم “داعش” منذ سبتمبر/أيلول عام 2015.

وأوعز الرئيس الروسي، خلال زيارة هي الأولى لقاعدة حميميم، في سوريا، يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ببدء سحب جزء كبير من القوة العسكرية الروسية إلى نقاط تمركزها الدائمة في روسيا، وستبقى في سوريا قاعدتان عسكريتان روسيتان – هما حميميم وطرطوس.

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