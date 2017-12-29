الاحتلال يفرق "وقفة" قرب رام الله تضامنا مع عهد التميمي

العالم – فلسطين

وفرّقت قوة عسكرية إسرائيلية وقفة دعت لها فعاليات نسوية، تضامنا مع الطفلة المعتقلة عهد التميمي (16عاما)، ووالدتها ناريمان وابنة عمها نور.

واستخدم الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وبيّن أن عشرات المشاركين أصيبوا بحالات اختناق تم معالجتهم ميدانيا، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي منال التميمي (شقيقة ناريمان)، والناشط في لجان المقاومة الشعبية جميل البرغوثي.

وتُعقد في وقت لاحق من اليوم، جلسة لمحاكمة عائلة التميمي في محكمة عوفر العسكرية.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم 19ديسمبر/ كانون الأول الجاري الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، وفي اليوم التالي، اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غرب رام الله.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اعتقال عهد ونور يأتي بزعم "الاعتداء" على جنود إسرائيليين وطردهم من أمام منزل العائلة في بلدة النبي صالح، منتصف الشهر الجاري، فيما تم اتهام الأم ناريمان بالـ"تحريض على هذا الاعتداء".

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، منذ نحو ثلاثة أسابيع مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وعلى الخط الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة عام 1948، رفضًا للقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً للكيان الإسرائيلي.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده رسميًا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة للكيان الإسرائيلي، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.

المصدر: أناضول

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