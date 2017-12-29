وزارة الصحة اليمنية تعلن محافظة الحديدة منكوبة صحيا

العالم - اليمن

وفي بيان لها قالت إنه ووفقا للمؤشرات الصحية والبيانات الميدانية فإن مدينة الحديدة الواقعة غرب البلاد تعد منكوبة صحيا.

وأشار البيان إلى أن هذا الإعلان جاء بعد استشهاد أكثر من 136 مدنيا في قصف طيران العدوان السعودي الأميركي خلال الأسبوعين الماضيين وتدمير معظم المرافق الصحية.

وأضاف البيان "أن العدوان تسبب في تفشي الأوبئة وسوء التغذية بالمحافظة".

وأهابت وزارة الصحة بجميع المنظمات الدولية والإنسانية التحرك الفوري لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ أبناء هذه المحافظة المستهدفة بشكل مكثف من قبل العدوان خاصة خلال الأسابيع الماضية.

المصدر: الصحة اليمنية

س.ع.م

