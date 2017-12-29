إسرائيل" استجلبت نحو 29 ألف مستوطن خلال 2017

العالم - فلسطين

وبحسب المعطيات التي نشرتها الصحيفة، فإن العدد الأكبر من المستوطنين الجدد وصل من روسيا (7,046 مستوطنا)، تلتها أوكرانيا (6,881 مستوطنا)، ثم فرنسا (3,356 مستوطنا)، ومن الولايات المتحدة (3,314) مستوطنا.

وتظهر المعطيات التي نشرتها الصحيفة، تزايد عدد المستوطنين الذين تم استجلابهم العام الحالي عن العام السابق، حيث توضح بيانات الوكالة اليهودية ووزارة الهجرة في الكيان، أن عدد المستوطنين المستجلبين إلى الأراضي الفلسطينية خلال 2016 بلغ 27 ألف مستوطن، فيما بلغ في العام 2015 نحو 31 ألف مستوطن.

وتولي دولة الاحتلال الإسرائيلي الاهتمام الكبير في استجلاب أكبر عدد من المستوطنين سنويا من مختلف أنحاء العالم إلى فلسطين، وذلك بهدف تعزيز المشاريع الإستيطانية التي كثفت من وتيرة إقامتها في الأعوام الأخيرة.

وطرح ما يسمى بوزير الإسكان في حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي، خطة لبناء 300 ألف وحدة استيطانية في ما يطلق عليها الاحتلال منطقة "القدس الكبرى"، حيث إن جزءًا كبيرا من الوحدات الاستيطانية المقترحة تقع في المناطق المحتلة عام 1967.

وكثفت "إسرائيل" من مشاريعها الاستيطانية عقب انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتوليه إدارة واشنطن، وهو ما يعزز التناغم التام ما بين الاحتلال والإدارة الأمريكية فيما يخص تعزيز الاستيطان خلال الفترة المقبلة.

* المركز الفلسطيني للإعلام