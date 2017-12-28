شاهد.. هذا ما ينتظره الاحتلال غداً.. بعد فاتورة الدم الفلسطينية

العالم - فلسطين

16 شهيدا فلسطينا واكثر من 3 الاف جريح واكثر من 620 معتقلا بينهم 170 طفلا و12 امراة هي حصيلة المواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة وغزة لليوم الثاني والعشرين على التوالي بعد قرار ترامب المشؤوم اعلان القدس المحتلة عاصمة اسرائيلية.

ورغم فاتورة الدم الكبيرة والتضحيات التي قدمها الفلسطينيون إلا ان ذلك لم يثنيهم عن مواصلة الانتفاضة لنصرة القدس حيث دعت الفصائل الفلسطينية الى جمعة غضب رابعة يوم غد في كل الاراضي المحتلة.

ومع دخول المواجهات اسبوعها الرابع صعدت قوات الاحتلال من عمليات الاقتحام لقرى وبلدات القدس المحتلة والضفة الغربية واعتقلت اربعة عشر فلسطينيا ما ادى الى اندلاع مواجهات في مخيم قلنديا وبلدة سلواد شرق رام الله كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير ومنطقة عصيدة ببلدة بيت أمر في قضاء الخليل.

وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات في باب المجلس وطريق الواد واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سلوان جنوب المسجد الأقصى وعناتا شمال شرقا فيما اقتحم الف مستوطن تحت جنج الظلام مجمع قبر النبي يوشع بن نُون في قرية كفل حارس بالضفة تحت حماية جنود الاحتلال.

وغداة تخوف جيش الاحتلال في تقييم قدمه للمجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية من أن الأوضاع في قطاع غزة "قابلة للانفجار" وتشبه ظروف ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير صيف 2014، حذر رئيس الوزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس من أي تصعيد عسكري في غزة مشيرا الى انه لن يسمح بأي تصعيد من قبل حماس أو جماعات جهادية اخرى ضد كيانه وهدد باستخدام كل الوسائل للدفاع عنه.

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