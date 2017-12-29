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تنبهوا جداً في ليلة 2 من يناير/ كانون الثاني!

تنبهوا جداً في ليلة 2 من يناير/ كانون الثاني!
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

سيكون شهر يناير كانون الثاني مميزاً جداً بالنسبة لمراقبي القمر، فالشهر الأول من سنة 2018 سيمر فيه بدران كاملان وخسوف قمري كامل أو ما يسمى "قمر الدم".

العالم - منوعات

ما الذي يجب أن تنتظروه في هذا الشهر؟

سيكتمل البدر الأول في الليل من أول كانون الثاني إلى 2 كانون الثاني (بعد منتصف الليل) عند 11 درجة من برج السرطان. التأثير الفلكي لبدر كانون الثاني 2018 يأتي بشكل أساسي من تعارضه مع فينوس. هذا البدر سوف يسلط الضوء على الاختلافات على مستوى الحب والعاطفة اللتان يشعر بهما الأزواج والأحباء.

هذه الطاقة ستفتح الطريق أمام المشاعر، لكن لن يكون كل الناس بالضرورة مرتاحين مع هذا القدر من المشاعر الذي يطوف في الجو. هذا البدر يتصل بالمريخ، جوبيتر ونبتون في "الثلاثي المائي الكبير"، مستلهماً مشاعر الحب العميقة والحنان.

قابليتكم للأذى سوف تكون على المحك إذا كنتم من النوع الذي يحمل قلبه على كفه، لكن الجانب المظلم من برج العقرب في زحل قد يكبحكم قبل حتى أن تجدوا الشجاعة للتعبير عن قلبكم.

هذا البدر يوضح أسباب أكثر حالات سوء السلوك والجنوح التي ستشاهدونها في وسائل الإعلام. ما نعتقد أنه غزل أو مزاح قد يعتبره الشخص الآخر بمثابة تحرش أو اعتداء، وخصوصاً في حالة عدم وجود تكافؤ قوى.

المدخل إلى 11:11

نحن سندخل في سنة عالمية 11 (2018 =2+0+1+8=11)، الرقم 11 يعتبر في علم الأرقام الرقم الرئيسي أو الرقم السيد – إنها سنة سحرية، سنة فائقة السمو، سنة التعلم والنمو الأثيري.

كما أن الأول من كانون الثاني من سنة 2018 هو باب أو مدخل مفتوح إلى 11:11 (اليوم1، الشهر1 من السنة 11)- الرقم 11:11 هو مفتاح اليقظة الكونية المسجل في جيناتنا الوراثية DNA، ويذكّرنا بأن نور الخلق يكمن في داخلنا.

عند اكتمال البدر من هذه الليلة، سيكون القمر متموضعاً عند 11°38(11:11) من برج السرطان والشمس عند الدرجة 11°38(11:11) من برج العقرب. إذن، وبدون شك، طاقة الرقم 11 ستكون هي موضوع عام 2018 وستكون في أعلى درجات قوتها خلال ليلة البدر الأول من السنة.

102-10

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