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هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل البيض

هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل البيض
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

البيض من أفضل أنواع البروتين للهضم، وهو مصدر رائع لمغذيات عديدة، إلى جانب أنه سهل التحضير، وقليل التكلفة.

العالم - منوعات

ولأن توليفة الفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها البيض فريدة، يستفيد الجسم منه بشكل رائع. وإذا كنت لا تعاني من ارتفاع الكولسترول يمكنك أكل البيض باطمئنان لأنه يحتوي على النوع الجيد من الكولسترول إلى جانب الضار، ويقوم الكولسترول الجيد بطرد الضار من الجسم.

إليك ما يحدث للجسم عند أكل البيض:

* يزوّد البيض المناعة بدفعة قوية من مضادات الأكسدة، ومضادات الميكروبات والسرطان.

* يحمي البيض العيون من خطر أمراض الشيخوخة.

* يقوّي البيض العظام.

* يتعزّز إنتاج خلايا الدم الجديدة، وتتحسن عملية تجديد خلايا الجسم.

* يحسّن أكل البيض التمثيل الغذائي.

* البيض مفيد لضغط الدم وصحة القلب.

* يحتوي البيض على مغذيات تحسن صحة البشرة والشعر والأظافر.

* يفيد البيض القولون والمثانة.

* تتحسن عملية امتصاص المغذيات عند أكل البيض.

* البيض مفيد أيضاً لعملية نقل الإشارات العصبية.

* يقلل البيض من خطر تكوّن حصى الكلى، ويحد من الالتهابات.

* يفيد البيض خلايا الدماغ.

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