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مشير المصري: يجب سحب الاعتراف بدولة الاحتلال وانهاء مشروع التسوية

مشير المصري: يجب سحب الاعتراف بدولة الاحتلال وانهاء مشروع التسوية
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة حماس مشير المصري "ان قرار ترامب شكل تصحيحا لبوصلة الامة وهي تتجه اليوم بكل جماهيرها وقواها في تأكيد تاريخي على اسلامية الأقصى وعروبة القدس".

العالم - فلسطين 

وشدد المصري خلال مسيرة حاشدة نظمتها حركة حماس في مدينة غزة على ضرورة توحيد الجهود العربية والإسلامية، وأن تتجه الجهود لمواجهة الاحتلال وقتله لابناء شعبنا الفلسطيني، مشددا أن محاولاته لطمس الهوية الفلسطينية وتهويد القدس والمراهنة على الادارة الامريكية وقوى الشرف في العالم لن ينتزع القدس ولن يغير من حقائق التاريخ.

ودعا الى التوافق على استراتيجية وطنية ترتكز على عدة مسارات وهي اتمام المصالحة واستعادة الوحدة الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات التاريخية الطارئة على القضية الفلسطينية.

وطالب كل القوى والاطراف الفلسطينية والعربية أن تكون جاهزة لإتمام استحقاقات المصالحة الفلسطينية، وان تتحمل الحكومة مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة بعيدا عن العنصرية والجغرافيا والحزبية، قائلا "والا فان الشعب الفلسطيني سيخط حكومة أفضل تخضع للرقابة الشعبية والمحاسبة البرلمانية".

كما دعا المصري الى سحب الاعتراف بالاحتلال"الاسرائيلي" وانهاء مشروع التسوية ووقف المراهنة عليها، داعيا لان تكون انتفاضة القدس شعلة في مواجهة الاحتلال في كل اماكن تواجد الشعب الفلسطيني.

وقال: اليوم يجب ان نلتحم كقوى وفصائل في اطار قيادي موحد لمواجهة القرارات الامريكية، داعيا لعقد الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير ووقف التنسيق الامني.

 

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